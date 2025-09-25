Rengeteg baranyai autós nem használta a biztonsági övet

A múlt héten megtartott ellenőrzési akció során Baranyában csaknem ezer rendőri intézkedés történt.

A leggyakoribb jogsértések a következők voltak:

- több mint 300-an nem használták a biztonsági övet

- közel 80-an mobiloztak vezetés közben

- és közel egy tucat járművezető ittasan ült a volán mögé.