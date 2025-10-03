Napsütéses, ám hűvös napunk lesz szombaton
2025. október 03. péntek 19:30
Szombaton túlnyomóan napos idő valószínű változó mennyiségű és vastagságú fátyolfelhővel, de az Alföld egyes részein vastagabb lehet a felhőzet.
A délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső előfordulhat.
Az északi, északkeleti szél nagy területen erős lesz, északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. Estétől mérséklődik a légmozgás. A
legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Késő estére 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet
MTI
