Hat hét alatt kézbesítik a nemzeti konzultációs leveleket
2025. október 03. péntek 16:00
Megkezdődött szerdán a nemzeti konzultációs levelek ütemezett kézbesítése: a fővárosban élőknek október első két hetében kézbesíti a Posta az érintett küldeményeket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek, és november 6-ig országszerte megvalósul a kézbesítés.
A Magyar Posta pénteki közleménye szerint körülbelül 6 hét alatt kézbesítik a több mint 7,5 millió küldeményt a címzés szerinti postaládákba, tehát november 6-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációt tartalmazó levelet.
Fontos információ, hogy a kézbesítés a hivatalos személyi adat- és lakcímnyilvántartóban szereplő címre történik, ha valaki más lakcímen tartózkodik, vagy esetleg címadatait korábban letiltotta, információért az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalhoz tud fordulni - írták.
A nemzeti konzultációban szereplő válaszleveleket november 30-ig lehet díjmentesen visszaküldeni - tájékoztatott a Magyar Posta.
MTI - Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
