Újabb pécsi virológus nyerte el a Junior Prima Díjat

Junior Prima Díjat nyert dr. Lanszki Zsófia, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) fiatal kutatója, magyar tudomány kategóriában. Az elismerés nemcsak egyéni teljesítményét igazolja, hanem ismét reflektorfénybe helyezi a PTE virológiai műhelyét, amely már korábban is adott Junior Prima Díjas kutatót a hazai tudományos életnek.

A díjat minden évben a harminchárom év alatti, kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal tehetségeknek ítélik oda, akik munkájukkal nemcsak saját tudományterületük jövőjét formálják, hanem hozzájárulnak a hazai és nemzetközi tudományos közösség fejlődéséhez is.

Lanszki Zsófia 2024-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg doktori fokozatát, kutatásai középpontjában olyan kórokozók állnak, amelyek állatokban vagy emberekben, esetenként mindkettőben képesek járványokat okozni. A fiatal kutató a „One Health" szemlélet jegyében dolgozik, vagyis komplex módon vizsgálja az ember, az állatvilág és a környezet kölcsönhatásait, ezzel segítve a zoonózisok és az újonnan megjelenő vírusok kockázatainak feltérképezését. Munkája fókuszában az elmúlt években a globálisan elterjedt állati vírusok vizsgálata és a velük kapcsolatos járványok megelőzése állt.



A Junior Prima Díj kiemelt jelentőségű a pécsi tudományos közösség számára, hiszen a Virológiai Nemzeti Laboratóriumból korábban már szintén kikerült egy díjazott: dr. Kemenesi Gábor virológus, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium Igazgatója, aki nemzetközi szinten is elismert járványkutató és aki máig mentora Lanszki Zsófiának.

Ez a folytonosság azt mutatja, hogy Pécsen olyan tudományos műhely működik, amely képes a következő generáció legtehetségesebb kutatóit kinevelni és a nemzetközi tudományos vérkeringésbe bekapcsolni.

Dr. Lanszki Zsófia elmondta: „Óriási megtiszteltetés számomra ez az elismerés, amely megerősíti, hogy érdemes kitartóan és felelősséggel dolgozni. Kutatásaim célja, hogy jobban megértsük a vadon élő állatokban előforduló vírusokat, és ezzel hozzájáruljunk a jövő járványainak megelőzéséhez".



A Junior Prima Díj megerősítést ad a pécsi virológia alapját jelentő mentor-tanítvány rendszer jelentőségének. A Virológiai Nemzeti Laboratórium, valamint a Pécsi Tudományegyetem a jövőben is minden eszközzel támogatni kívánja fiatal kutatóit abban, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a tudomány fejlődéséhez és a társadalom szolgálatához.