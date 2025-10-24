Várják a jövő fényfestőinek, a gyermekek rajzait az adventi fényfestéshez
2025. október 24. péntek 16:00
A hagyományoknak megfelelően idén is épületfestő gyerekrajzpályázatot hirdettek Pécsen. A legszebb rajzokat a Széchenyi téri dzsámi homlokzatára vetítik az adventi időszakban.
Fényt, színeket és ünnepi örömöt hoznak a gyerekek Pécsre! Az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra október 15. és november 14. között nevezhetnek a 4-14 éves gyerekek.
A pályázat arra hívja a résztvevőket, hogy Pécs ikonikus templomáról, a Dzsámiról készült sablon alapján készítsenek saját rajzokat, amelyek az ünnep szellemiségét tükrözik. Az alkotások idén is életre kelnek: az adventi hétvégéken a Dzsámi déli homlokzatára vetítve csodálhatja meg a közönség a gyerekrajzokat - immár hatalmas méretben, fénnyel és ünnepi varázzsal.
A hagyományosnak számító kezdeményezés országos szinten több ezer gyermeket inspirált az elmúlt években, akik „mini fényfestőként" engedték szabadon a fantáziájukat.
A pályázatra három korosztályban lehet nevezni:
• korcsoport: óvodások (4-6 évesek)
• korcsoport: 6-10 éves alsó tagozatos tanulók (1-4. osztály)
• korcsoport: 10-14 éves felső tagozatos tanulók (5-8. osztály)
Leadási határidő:
A pályamunkákat 2025.10.15. - 2025.11.14. 24.00 óráig várják elektronikusan, postán vagy személyesen leadva.
Közönségszavazás - döntsd el Te, ki legyen a közönség kedvence!
Az előválogatást követően a döntőbe jutott alkotásokat digitalizálják, majd korcsoportonként galériákba rendezve feltöltik a www.gyerekrajzpalyazat.hu oldalra, ahol bárki szavazhat kedvencére.
Szavazás időtartama: 2025. december 5. 12:00 - december 15. 12:00
Díjazás és eredményhirdetés:
Minden korosztályban három szakmai díjat és egy közönségdíjat osztanak ki, a nyertesek értékes jutalomban részesülnek.
A felhívás részletei és a mintasablon itt található:
https://www.adventpecs.hu/rajzpalyazat/rajzpalyazat
