Dohányzás miatt csaptak fel a lángok egy pécsi házban
2025. október 01. szerda 14:48
Kiégett egy kétemeletes családi ház két szobája kedden késő este Pécsett, a Zsigmond utcában.
A tűz az emeleti teraszon keletkezett, ahol a házban élő idős férfi dohányzott. Az erkélyen lévő anyagok meggyulladtak, és bár a lakó megpróbálta eloltani a lángokat, nem járt sikerrel.
Az idős férfi égési sérüléseket szenvedett, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
A tűzesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, kiérkezésükkor a tizenkét négyzetméteres terasz, valamint két kisebb szoba égett, a lángok a szobákat határoló közlekedőre is átterjedtek, kis területen a tetőszerkezet is károsodott.
Az egység eloltotta a lángokat, majd hőkamerával átvizsgálta a területet.
A családi házzal összeköttetésben van egy másik ingatlan is, amelyre a tűz nem terjedt át, lakói otthonukban maradhattak.
Forrás: Katasztrófavédelem
