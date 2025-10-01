Dohányzás miatt csaptak fel a lángok egy pécsi házban

Kiégett egy kétemeletes családi ház két szobája kedden késő este Pécsett, a Zsigmond utcában.

A tűz az emeleti teraszon keletkezett, ahol a házban élő idős férfi dohányzott. Az erkélyen lévő anyagok meggyulladtak, és bár a lakó megpróbálta eloltani a lángokat, nem járt sikerrel.

Az idős férfi égési sérüléseket szenvedett, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

A tűzesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, kiérkezésükkor a tizenkét négyzetméteres terasz, valamint két kisebb szoba égett, a lángok a szobákat határoló közlekedőre is átterjedtek, kis területen a tetőszerkezet is károsodott.

Az egység eloltotta a lángokat, majd hőkamerával átvizsgálta a területet.

A családi házzal összeköttetésben van egy másik ingatlan is, amelyre a tűz nem terjedt át, lakói otthonukban maradhattak.