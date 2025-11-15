Tajt részeg forgalmista miatt állt le a forgalom egy vasúti vonalon
2025. november 15. szombat 11:58
Aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán, arra utalva, hogy a gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő súlyos fokú ittassága miatt.
"Zéró tolerancia!" - kezdte Hegyi Zsolt a bejegyzését a közösségi oldalán, ahol arról írt, hogy a gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta.
"Értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából" - fogalmazott a MÁV-csoport vezérigazgatója.
"A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie" - írta Hegyi Zsolt, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan, ami történt. "Minden utasunktól elnézést kérek!" - zárta sorait a MÁV vezérigazgatója.
