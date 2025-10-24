Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk szombaton

Éjszakára nagy területen kiderül az ég, de hazánk délnyugati, déli tájain átmeneti párásság, köd kialakulhat. Hajnaltól nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek szombaton időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég.

Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont - nagyobb eséllyel a déli országrészben - megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is lehet.

A nagy területen erős, helyenként viharos nyugati, északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, holnap a délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.