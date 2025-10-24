Baranyában is újra szállást keres a Szentírás

A 2025. évi jubileumi szentévben Felföldi László megyéspüspök ismét arra hívja a Pécsi Egyházmegye családjait, hogy a „Szállást keres a Szent Család" ájtatosság mintájára fogadják be egy-egy napra a korábban a plébániák rendelkezésére bocsátott megszentelt Bibliát, és imádkozzanak közösen az otthonaikban a remény ajándékaiért.



A Pécsi Egyházmegyében a május 1-jén útjára indított kezdeményezés folytatása az októberi imahónap, melyben fontos, hogy minden család megtalálja azt az elcsendesedésre szánt közös időt, melyet az imádság tölt ki.

A plébániák rendelkezésére bocsátott és a családok imaéletét segítő csomagot Felföldi László püspök atya főpásztori levelében pontos útmutatóval is ellátta, melyek támpontot adhatnak a közösen végzett imához. A csomag egy bibliai idézeteket és imádságokat tartalmazó füzetből, a remény gyertyájából, egy szentkaput ábrázoló képből és egy Szentírásból áll. Mindez elegendő ahhoz, hogy a családi asztalt körbe ülve a családtagok némi időt szánjanak a Biblia olvasására és a jubileumi szentév imádságának közös elmondására.

A főpásztor szándéka, hogy a családok a közös imádsága révén közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz, mely áldást hoz családjainkra, közösségeinkre, ily módon egész egyházmegyénkre, társadalmunkra.