Várhatóan szombaton megjelennek az első jégtáblák a Dunán Mohácsnál

A kőkemény éjszakai fagyok, a nulla fokhoz egyre inkább közelítő vízhőmérséklet, valamint az apadás egyaránt közrejátszik a Dunán a jegesedés megindulásában.



A folyó vize gyorsan hűl a következő napok során: a Duna Mohácsnál csütörtökön még csaknem egy fokos volt, hétvégére azonban már 0 fokos lesz.



A jegesedést elősegíti a Duna rendkívül alacsony, a negatív rekordhoz közelítő vízállása is.



Az előrejelzések szerint szombattól Dunaföldvár és Mohács között már megindul a jégképződés a folyón.

Mindez a hajóforgalmat egyelőre nem zavarja, korlátozásokra még nem kell számítani, a folyó vízfelületének csak néhány százalékát borítja majd jég.



Ezt követően viszont a zajlás napról-napra erősödni fog, mivel egészen jövő hét közepéig nem lehet enyhülésre számítani.

A Duna egyébként 1985-ben fagyott be utoljára teljesen Mohácsnál.

Azóta a legkomolyabb jégzajlás 2017 telén volt, akkor a folyó hetven százalékát borították el a jégtáblák. Teljes hajózási zárlatot rendeltek el, a kompforgalom is leállt, a szigeti városrészben egyhetes tanítási szünetet rendeltek el.

A Baján állomásozó jégtörő hajókat akkor a Dunán Mohácstól délre több szakaszon is bevetették.

2017. január 16-án a Jégtörő XI. és Jégtörő VI. útnak indult a szerb-horvát Duna-szakasz felé. Január 17-én elérték a Dálya térségében kialakult jégtorlasz felső határát. A rendkívüli körülmények hatására azonban a Jégtörő VI. aznap elakadt a torlaszban.

A Jégtörő XI. hajó folytatta a torlaszon történő áthaladást, január 19-én 11:45 órakor elérte a torlasz alsó határát, Vukovár kikötőjét, majd január 20-án megkezdte a Dálya térségében kialakult csaknem tíz kilométer hosszúságú torlasz bontását, egy átjárható, a jég levezetésére alkalmas csatorna kialakításával. A hajó január 22-én érte el az elakadt Jégtörő VI.-ot, majd a jégmező feldarabolása után a hajópár együtt tért vissza Vukovárra.







Január 18-án a Dunán kialakult jéghelyzetet egy további jégtörőhajó-pár, a Széchenyi és a Jégtörő VII-es indult útnak Belgrád irányába. Feladatuk szerint egy 25-30 cm vastag, acélos jégtáblákból álló összefüggő, 170 kilométer hosszú jégtorlasz bontása volt. A hajópár folyamatosan haladt Újvidék felé, de az előző nap megnyitott csatorna éjjel összefagyott és reggelre mindig beállt. A cél 80-100 méter széles csatorna nyitása és nyitva tartása volt a jégmezőn. Ennek megfelelően a Széchenyi több alkalommal is beállt a torlódott állójégbe, a két nyom közötti részt pedig a döngölő és a hajó által keltett hullámok letörték. A letört nagyobb darabokat a Jégtörő VII. terelte, törte kisebbekre és aprította - sikerrel.

A kutatások szerint egyébként a folyó magyarországi alsó szakaszán az utóbbi évtizedekben jelentősen kisebb az esélye annak, hogy megálljon a jég.

Az elvégzett szabályozási munkák és az ebből a szempontból kedvező környezeti hatások következtében javultak a lefolyás, és ezzel együtt a jéglevonulás feltételei, csökkent a jégmegállás veszélye. A jéghelyzet tehát javult, mindazonáltal a vizsgálatok azt mutatják, hogy számítani kell szélsőséges hidrometeorológiai viszonyokra, így ha ritkábban is, de kialakulhat jeges árvíz.

A Baján állomásozó jégtörők feladata többek között a téli kikötők biztosítása, illetve a folyó áramlását veszélyeztető jégdugók felszámolása. Mivel Szerbia és Horvátország a közös érdekű Duna-szakaszra nem tud jégtörőhajót biztosítani, a Mohács alatti szakaszon is a magyar jégtörők működnek közre a védekezési feladatokban.

Képünkön: (archív) így festett a Duna 2017 januárjában Mohácsnál.

