Súlyosabb büntetést kérnek a pécsi ügyészek egy bűnbandára
2026. március 28. szombat 07:28
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványa szerint az elsőfokú ítéletben kiszabott szabadságvesztés súlyosítása szükséges az adózás alól elvont, több tízezer doboz cigarettával kereskedő vádlottakkal szemben.
A Pécsi Törvényszék ítéletében megállapított tényállás szerint az egyik vádlott férfi nagy
mennyiségű, zárjegy nélküli, adózás alól elvont cigarettát tudott beszerezni. 2023-ban
ismerkedett meg a másik két vádlottal, akik 2023-ban és 2024-ben rendszeresen
vásároltak tőle zárjegy nélküli dohánytermékeket azért, hogy azokat tovább értékesítsék.
Az egyik vádlott bevonta a tevékenységbe édesanyját és élettársát is, a család a cigarettát saját ingatlanukon, garázsban, illetve kamrában tárolta, az értékesítést közösen végezték.
A dohánytermékeket a kereslethez igazodóan rendelték meg, azokat teherautóval
szállította le az eladó. Mivel a másik vádlottnak nem volt olyan ingatlana, ahol a nagy
mennyiségű cigarettát a lebukás veszélye nélkül át tudta volna venni, vádlott-társai
biztosították neki ingatlanukat a szállítmányok átvételéhez.
A vádlottak több tízezer doboz zárjegy nélküli cigarettát vásároltak, aminek egy részét
tovább is értékesítették. A teljes elkövetési érték közel száz millió forint.
A büntetendő cselekményből származó dolgok megszerzése, értékesítése pénzmosás
bűntettének minősül.
Az előkészítő ülésen négy vádlott vonatkozásában hozott a bíróság ítéletet, őket
üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek.
Az egyes vádlottak által elkövetett bűncselekmények büntetési tétele az elkövetési értékhez igazodik, két vádlott esetében két évtől nyolc évig, másik két vádlott esetében pedig öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.
Az egyik vádlottat három és fél év, a másikat két és fél év végrehajtandó
szabadságvesztésre, két másik vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve
valamennyi vádlottat pénzbüntetésre is ítélte a bíróság, továbbá vagyonelkobzást rendelt el a bűncselekményből származó vagyonra.
Az ítélet ellen az ügyész három vádlott vonatkozásában súlyosításért, az egyik vádlott és védője, továbbá egy másik védő enyhítésért fellebbeztek.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványa szerint a büntetési tételkeret alsó határát
sem elérő szabadságvesztés egyik vádlott esetében sem megfelelő, a vádlottakkal
szemben hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása, illetve a felfüggesztett
szabadságvesztés esetén a próbaidő hosszabb tartamban történő megállapítása is
indokolt.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
Facebook box
Megosztás
