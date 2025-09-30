Schubert Olívia személyében baranyai elnöke lehet az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának

A bólyi származású Schubert Olívia, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) elnökhelyettese és 2022 óta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) alelnöke hivatalosan is bejelentette indulását a FUEN elnöki posztjáért. Az elnökválasztásra 2025. október 25-én az olaszországi (dél-tiroli) Bolzanoban kerül sor, közölte az MNOÖ. Ebből az alkalomból idézzük fel 2018-ban vele készített interjúnkat, amit akkor az MNOÖ frissen megválasztott elnökeként adott lapunknak.



Az önkormányzat közlése szerint Schubert Olívia hosszú évek óta szoros együttműködésben dolgozik a FUEN-nel és annak tagszervezeteivel. Meggyőződése, hogy a kisebbségek nem csupán nyelvük, hagyományaik és kultúrájuk őrzői, hanem hidat képeznek a nemzetek között, és ezzel döntő szerepet játszanak Európa békéjének, demokráciájának és összetartásának erősítésében.



- A FUEN e törekvések legfontosabb mozgatórugója. Elnökként célom, hogy növeljük politikai súlyunkat, következetesen továbbvigyük a Minority SafePack Initiative (MSPI) célkitűzéseit az Európai Unióban, és hosszú távon biztosítsuk a szervezet működésének alapjait - hangsúlyozta a jelölt. Kiemelten fontosnak tartja a kisebbségek érdekképviseletének erősítését a nemzeti és nemzetközi partnerekkel való még szorosabb együttműködésen keresztül. Emellett folytatni kívánja az MSPI céljainak képviseletét, többek között az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjával való kooperáció révén, valamint kezdeményezné egy kisebbségi ügyekkel foglalkozó tanácsadó testület létrehozását az Európai Bizottság mellett. Ugyancsak kulcsfontosságú számára a FUEN működésének hosszú távú biztonsága: a stabil pénzügyi háttér, a jól felkészült szakmai csapat, a jogi és technikai támogatás, a fiatal generáció bevonása és a nyilvánosságban való erőteljes jelenlét.



Első lépések elnökként



Megválasztása esetén Schubert Olívia elsőként személyesen keresné fel a legfontosabb partnereket, elkészítené az MSPI-folyamat folytatásának cselekvési tervét, valamint áttekintené a 2026 utáni finanszírozási lehetőségeket, új és hosszú távon is biztonságot nyújtó forrásokat keresve.



Szakmai és személyes hitelesség



A magyarországi német származású jelölt Dél-Magyarország soknemzetiségű környezetében nőtt fel, amelyben a különböző közösségek békés együttélése meghatározó élmény volt számára. A kölni egyetemen germanisztikát, történelmet és politológiát tanult, a kisebbségi jogokra specializálódva. Pályafutását a kisebbségi ügyek szolgálatába állította, és az elmúlt 25 évben számos vezető pozíciót töltött be a nemzetiségi közéletben és az oktatásban. Széles nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, és szoros együttműködésben dolgozott többek között az Európa Tanáccsal, az EBESZ-szel, az ENSZ-szel és az Európai Unió intézményeivel.



Schubert Olívia jelölése nem érinti a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában jelenleg betöltött pozícióját, hiszent megválasztása esetén társadalmi megbízatásban vállaja a FUEN elnöki feladatait.





Schuber Olívia 2018-ban adott interjút lapunknak az MNOÖ frissen megválasztott elnökeként. Ezt idézzük most fe:.



- Meséljen kicsit az életútjáról!



- Bólyban születtem, édesapám oldaláról bólyi, édesanyáméról pedig székelyszabari és monyoródi vagyok. A Leőwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen kezdtem, majd Kölnben folytattam, történelem-politológia-germanisztika szakon. Hét év után, 2002-ben tértem haza, majd német referensként kezdtem el dolgozni a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban. Nagy öröm volt számomra, hogy egyből egy olyan munkahelyet találtam, ami találkozott az elképzeléseimmel.A későbbiekben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának hivatalvezetője lettem. Heinek Ottó mellett rengeteget tanulhattam, s mai napig nagy példaképem. Ezek után az Audi Hungária Zrt. Oktatási és Tudományos Kooperációk osztályának vezetőjeként dolgoztam. Heinek Ottó halála mindnyájunkat nagyon váratlanul ért, s maga a felkérés is hirtelen jött számomra. Szeptember 15-én a közgyűlés egyhangúan megválasztott elnöknek. Máig nagy kihívás, hisz Heinek Ottó tizenkilenc évig ált az önkormányzat élén s egy teljes korszakot jelentett a magyarországi németek számára. Éppen ezért fontos számomra a kontinuitás, hogy az a fajta munka, amit megteremtett, megmaradjon.

- Hogyan jellemezné a német nemzetiségűek helyzetét Baranyában?



- A magyarországi németség egyik központját a baranyai németség adja. Számukat és a település szerkezetét tekintve is itt találjuk meg őket a legkompaktabb módon. Az identitás megtartása és megőrzése érdekében a baranyai németség példamutató, mivel itt az egyik legerősebb a német identitás, a családokon belül ennek a tudatos megélése, a családi hagyományok továbbadása. Az iskolákban a nemzetiségi oktatás révén a fiatalabb generációknak is tudatossá válik a német vérvonal. Megannyi kulturális szervezet, tánccsoport, énekkar is működik Baranyában, s rendkívül tudatos módon ápolják a hagyományaikat. Úgy gondolom, hogy az oktatás és a kultúra révén nagyon is élő a németség.

- Mit tesznek a német nemzetiségűek kultúrájuk fennmaradásért?



- Két párhuzamos vonalon is igyekszik a németség saját érdekeit képviselni. Az egyik a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a másik a helyi civil szervezetek. Megyékre lebontva Baranyában alakult meg a legtöbb helyi nemzetiségi önkormányzat. Aktívak pályázásban, állami támogatásokon keresztül a helyi programok finanszírozásában. Emellett a helyi civil szervezetek is nagyon tudatosan ápolják a német hagyományokat, sokszor az önkormányzatokkal együttműködve rendeznek meg régi ünnepeket, elevenítenek fel szokásokat. A településen élők ezáltal aktívan kivehetik a részüket a programokból.

- Milyen lehetőségek biztosítottak a németek számára, amennyiben például anyanyelvükön szeretnének hivatalos ügyekben eljárni?



- Az 1993-ban elfogadott nemzetiségi törvény - ami 2011-ben ment át egy nagyobb módosításon - garantálja a jogot, hogy az adott nemzetiséghez tartozó személy a közigazgatásban is használhassa anyanyelvét. Érdemes megemlíteni, hogy egyre többen kérik a személyes dokumentumaik két nyelven való kiállítását. Amennyiben valaki az anyanyelvén szeretne eljárni a bíróságon, vagy más hivatalos helyen, a lehetőség adott rá. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy nagyon ritkán van erre igény.

- Mik a legfőbb célkitűzései az önkormányzatnak?



- 2004 óta folyamatosan vettünk át intézményeket saját fenntartásba, Baranyát tekintve a mi fenntartásunk alatt működik a Koch Valéria Iskolaközpont, illetve Szekszárdon a szekszárdi Német Színház is. Az önkormányzat egyik fő feladata, hogy ezeknek az intézményeknek a működését stabillá tegye, hogy megmaradjon az a minőségi munka, ami eddig is jellemezte. Ez nem csak pénzügyi, de személyügyi kérdés is. Továbbra is nagy kihívásnak tartom a több száz civil egyesület támogatását szerte az országban. Nem szabad hagynunk, hogy az a közösségteremtő erő s lelkesedés, ami meg van bennük, elhaljon. A hivatalos feladata az önkormányzatnak a politikai képviselet, tehát a magyarországi németek jogainak és érdekeinek a képviselete, mind a külföldi, mind a belföldi partnerek irányába. A legújabb kezdeményezésünk az óvodapedagógiai ösztöndíjprogram. Ezzel próbáljuk támogatni az óvodapedagógus szakmát és olyan hallgatókat, akik ezen a területen szeretnének elhelyezkedni a jövőben.

