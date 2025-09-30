Élete legkeményebb versenyén is tartotta a lépést a világ legjobbjaival Windischmann Dávid
2025. szeptember 30. kedd 15:49
Windischmann Dávid ismét az élmezőnyben a Garda Lift on Fire 2025 versenyen.
Idén is megrendezték a rendkívül megterhelő Garda Lift on Fire 2025 elnevezésű nemzetközi tűzoltóversenyt, amelyre a világ minden tájáról érkeztek indulók - többek között Kanadából és az Egyesült Államokból is -, bár a résztvevők többsége ezúttal is Európából jött.
A különleges futam múlt hétvégén, a festői Garda-tó északi részén zajlott, a város főteréről indulva, egészen a tóparti lépcsősorokon keresztül a hegyoldalba épített pálya csúcsáig.
A megmérettetésre 259 versenyző nevezett, noha a hivatalos létszámkorlát 250 fő volt. A versenyben nem tettek különbséget korosztály szerint, kizárólag abszolút eredmények alapján rangsorolták a résztvevőket.
A pálya 350 méter emelkedő szakasz után egy rendkívül meredek lépcsősoron folytatódott. A versenyzőknek mintegy 600 lépcsőfokot kellett leküzdeniük, egyes szakaszokon akár 91 fokos emelkedővel is megküzdve.
A kihívások ellenére Windischmann Dávid tűzoltó főhadnagy idén is az előkelő 5. helyen végzett - akárcsak a tavalyi versenyen.
Teljes tűzoltói felszerelésben, piros bevetési ruhában, sisakkal, csizmával, kesztyűben, valamint 300 bar nyomású légzőkészülékkel teljesítette a távot, és 10 másodperccel javított saját tavalyi idején. „Életem legkeményebb versenye volt" - nyilatkozta Dávid a versenyről.
Teljesítményével nemcsak saját határait feszegette, hanem ismét bizonyította, hogy a magyar tűzoltók a világ legjobbjai között vannak.
Képünk archív felvétel.
Forrás: Katasztrófavédelem
