Egy kis napsütésre is számíthatunk a felhők mellett szerdán
2025. szeptember 30. kedd 19:30
Szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, szórványosan záporral, néhány helyen akár zivatarral.
Az északias szelet ma olykor élénk, holnap helyenként erős lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 11 és 16 fok között várható.
MTI
