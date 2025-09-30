Egy kis napsütésre is számíthatunk a felhők mellett szerdán

Szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, szórványosan záporral, néhány helyen akár zivatarral.

Az északias szelet ma olykor élénk, holnap helyenként erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 11 és 16 fok között várható.