Brutálisan sokba fájt a pécsi száguldás egy sofőrnek
2025. szeptember 30. kedd 12:12
A rendőrök Pécsett, a Siklósi úton vontak intézkedés alá egy autóst, aki a megengedett 50 km/h helyett 116 km/h-val közlekedett.
A rendőrök 312 ezer forint bírságot szabtak ki a sofőrnek, valamint 8 előéleti pontot is kapott.
Forrás: police.hu
