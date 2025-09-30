Kislányával erőszakoskodó férfit ítéltek el Pécsett

Sikeresen indítványozta a szexuális erőszakkal vádolt apa büntetésének súlyosítását a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

A középkorú férfi egy tolnai kistelepülésen élt élettársával együtt annak fiával és közös

lánygyermekükkel. 2022. szeptember 29-én napközben apa és lánya kettesben

maradtak otthonukban.

A 12 éves kislány a szülők hálószobájában lévő számítógépen játszott, amelyhez később csatlakozott az apa is.

A különböző internetes tartalmak után a férfi egyszer csak pornográf felvételeket kezdett mutatni a kislánynak, de ő ezeket nem volt hajlandó nézni.

A vádlott ezután fogdosni kezdte a lányt, aki hevesen tiltakozott ellene, és minden módon ellenállt a férfi közeledésének. A munkából hazatérő anya a történtek hallatán azonnal elköltözött gyermekeivel és megtették a feljelentést.



Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat szexuális erőszak bűntettében

mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év 6 hónap szabadságvesztésre, 6 év közügyektől

eltiltásra és végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést súlyosítás céljából.



A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli

főügyészség indítványának megfelelően 7 év fegyházra súlyosította a büntetést.