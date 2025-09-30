Kislányával erőszakoskodó férfit ítéltek el Pécsett
2025. szeptember 30. kedd 13:21
Sikeresen indítványozta a szexuális erőszakkal vádolt apa büntetésének súlyosítását a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.
A középkorú férfi egy tolnai kistelepülésen élt élettársával együtt annak fiával és közös
lánygyermekükkel. 2022. szeptember 29-én napközben apa és lánya kettesben
maradtak otthonukban.
A 12 éves kislány a szülők hálószobájában lévő számítógépen játszott, amelyhez később csatlakozott az apa is.
A különböző internetes tartalmak után a férfi egyszer csak pornográf felvételeket kezdett mutatni a kislánynak, de ő ezeket nem volt hajlandó nézni.
A vádlott ezután fogdosni kezdte a lányt, aki hevesen tiltakozott ellene, és minden módon ellenállt a férfi közeledésének. A munkából hazatérő anya a történtek hallatán azonnal elköltözött gyermekeivel és megtették a feljelentést.
Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat szexuális erőszak bűntettében
mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év 6 hónap szabadságvesztésre, 6 év közügyektől
eltiltásra és végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést súlyosítás céljából.
A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli
főügyészség indítványának megfelelően 7 év fegyházra súlyosította a büntetést.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Durván drágul a parkolás Pécsett, a...
- Brutálisan sokba fájt a pécsi...
- Kislányával erőszakoskodó férfit...
- Ingyenes látogatásra hívják az...
- Most hétvégén rendezik a...
- Így épül Mohácsnál a Duna-híd és a...
- Tizenhat milliárdból újul meg a...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Pécs egyik legmenőbb helyének...
- A háromgyermekes édesanyáknak nem...