Robogóval esett el egy férfi Mohácson, súlyosan megsérült

Lapunk értesülései szerint csütörtökön este a Baross utcában történt a baleset.

Úgy tudjuk, egy fiatalember feltehetően túl gyorsan hajtott, s elesett a robogójával.

A baleset során a vezető súlyosan megsérült, kórházba szállították.

