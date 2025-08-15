Robogóval esett el egy férfi Mohácson, súlyosan megsérült
2025. augusztus 15. péntek 10:07
Lapunk értesülései szerint csütörtökön este a Baross utcában történt a baleset.
Úgy tudjuk, egy fiatalember feltehetően túl gyorsan hajtott, s elesett a robogójával.
A baleset során a vezető súlyosan megsérült, kórházba szállították.
EQM
