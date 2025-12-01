Borult, párás akár tartósan is ködös napunk lesz kedden

Nagyrészt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható kedden.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, azonban kedden az Észak-Dunántúlon olykor megélénkülhet a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 1 és 7 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghidegebb.