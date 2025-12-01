Javában zajlik a Mohácsi Nemzeti Emlékhely átépítése, nyárra fejeződik be a munka
2025. december 01. hétfő 15:09
Október elsején elkezdődött a Mohácsi Nemzeti Emlékhely rekonstrukciója és bővítése. A kivitelezési munkálatok ideje alatt a létesítmény zárva tart. Az ütközet 500. évfordulójához kapcsolódóan életre hívott, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásával megvalósuló fejlesztés célja, hogy a komplexum megújult formában már az emlékév tavaszától látogathatóvá váljon, számolt be róla a Magyar Építők.
„Hősök fala" az elesett katonákért
A sátorhelyi emlékhelyen funkcióbővítésekre és területrendezési, tájépítészeti beavatkozásokra kerül sor.
Ennek részeként teljesen megújul az 1976. augusztus 29-én felavatott Mohácsi Nemzeti Emlékhely és kialakítják a mohácsi csatát bemutató új kiállítóteret.
Felújítják a fogadóépületként funkcionáló „koronaépületet", valamint megvalósul a felső kupolaszint cseréje és az alsó kiállítótér felé vezető átjárás. A projekt része egy új, térszín alatti kiállítótér létrehozása is, a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségekkel együtt.
Új kápolna épül, amely színes, mázas kerámiacserepezéssel (például Zsolnay-cserép) készül, háromosztatú fa kapuzattal. A kapu mögött kap helyet a „Hősök fala", amelyen a történeti kutatások alapján megismert, elesett katonák nevei lesznek olvashatók.
Méltó helyet kapnak az elhunytak
A kápolna alatti osszáriumban (altemplomban) olyan tér kerül kialakításra, amely alkalmas a tömegsírokból feltárt, részben azonosított, mintegy 500 személy földi maradványainak eltemetésére. A kegyeleti szempontok figyelembevételével a teret úgy alakítják ki, hogy a későbbiekben kutatható maradjon.
Emellett új tárolóépület létesül, illetve megépül az azt megközelítő út is. A Hádész-kapu rekonstrukciója szintén a beruházás része. A rekonstrukció során pótolják a hiányzó bronz elemeket (csontra emlékeztető alkotóelemek) és cserélik vagy felújítják a kő elemeket.
A tájépítészeti munkák során megújul a kegyeleti tér - a tömegsírok területe - és a teljes kert. A projekt részeként rekonstruálják a mohácsi kálvária körüljárását jelképező körsétányt, egységes növénytelepítést kapnak a tömegsírok, megújul a kert növényállománya és kialakítják a közép-európai összefogást szimbolizáló emlékművek fogadótereit.
A kiállítótér, hősi sírkert és a kápolna felépítését követően a Mohács 500 emlékév kiemelt, megrendítő eseménye a kiemelt csontvázak méltó újratemetése lesz.
Forrás: magyarepitok.hu
