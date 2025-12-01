Felborult egy kisbusz Kölked határában
2025. december 01. hétfő 10:09
Felborult egy kisbusz az 5117-es úton Kölked közelében hétfőn kora délelőtt.
Az útpályától mintegy tíz méterre, a tetején állt meg a jármű. A balesetnél a mohácsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
A mentők is megérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadályra kell számítani.
Forrás: Katasztrófavédelem
