Felborult egy kisbusz Kölked határában

Felborult egy kisbusz az 5117-es úton Kölked közelében hétfőn kora délelőtt.

Az útpályától mintegy tíz méterre, a tetején állt meg a jármű. A balesetnél a mohácsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

A mentők is megérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadályra kell számítani.