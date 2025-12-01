Harminchat határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. december 01. hétfő 08:03
Harminchat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 32 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 76 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 17-től 23-ig - a feltartóztatottak száma 70 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében nyolc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
