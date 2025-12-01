Amikor a székely zászló színeiben tündökölt a pécsi tv-torony - 107 éve szakították el Erdélyt

Különleges díszkivilágítással állt ki 2018-ban az akkor száz esztendeje elcsatolt országrészekben élő székelyek mellett Pécs, a tv-torony december 1-jén, Erdély elcsatolásának napján a székely zászló kék-sárga színeiben tündökölt a nemzeti együvé tartozás kifejezéseként. Azt nem tudni, a balliberális városvezetés a mai évfordulón tervez-e hasonló szimbolikus lépést.

Éppen százhét éve, 1918. december 1-én mondták ki a Gyulafehérváron elfogadott nyilatkozattal Erdély elcsatolását Magyarországtól, amivel létrejött az addig abban a formában sosem létező Románia (amit aztán a trianoni diktátum szentesített).

Bár a nyilatkozatban az is szerepelt, hogy minden nép számára biztosítják saját nyelvén az oktatást, a közigazgatást és az ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, valamint az is, hogy képviseleti jogot kapnak a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben.

A székelyek számára azonban ez máig csak ígéret maradt.