Egy évig volt szökésben egy baranyai férfi, elfogták a kommandósok - Videó!
2025. december 01. hétfő 12:50
A rendőrök elfogták azt a somogyapáti férfit, aki nem kezdte meg időben szabadságvesztésének letöltését, több mint egy évig bujkált a hatóságok elől.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai november 18-án Vásárosbécen fogták el a 32 éves férfit, aki ellen a Pécsi Törvényszék 2024. augusztusában nemzeti, majd - miután felmerült, hogy a férfi esetleg külföldön tartózkodik - 2025. júliusában európai elfogatóparancsot adott ki, mert a férfi a garázdaság és testi sértés miatt kiszabott jogerős börtönbüntetését az előírt határidőig nem kezdte meg, hanem több mint egy évig elrejtőzött a hatóságok elől.
Elfogását követően a szigetvári nyomozók átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy évig volt szökésben egy baranyai...
- Újabb élelmiszerek lettek olcsóbbak...
- Autóval ütközött össze egy motoros...
- A lakosság segítségét kérik a...
- Javában zajlik a Mohácsi Nemzeti...
- Felborult egy kisbusz Kölked határában
- Karácsony előtt: akciósorozatba...
- Újra lehet SZÉP-kártyával hideg...
- Amikor a székely zászló színeiben...
- Motoros felvonulást rendeznek a...