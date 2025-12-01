Egy évig volt szökésben egy baranyai férfi, elfogták a kommandósok - Videó!

A rendőrök elfogták azt a somogyapáti férfit, aki nem kezdte meg időben szabadságvesztésének letöltését, több mint egy évig bujkált a hatóságok elől.

















A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai november 18-án Vásárosbécen fogták el a 32 éves férfit, aki ellen a Pécsi Törvényszék 2024. augusztusában nemzeti, majd - miután felmerült, hogy a férfi esetleg külföldön tartózkodik - 2025. júliusában európai elfogatóparancsot adott ki, mert a férfi a garázdaság és testi sértés miatt kiszabott jogerős börtönbüntetését az előírt határidőig nem kezdte meg, hanem több mint egy évig elrejtőzött a hatóságok elől.





Elfogását követően a szigetvári nyomozók átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek.