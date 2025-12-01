Autóval ütközött össze egy motoros Pécsett
2025. december 01. hétfő 12:34
Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Pécsen, a Schroll József úton hétfőn.
A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a motort.
A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó és egy szabadnapos mentőorvos is dolgozik.
Forrás: Katasztrófavédelem
