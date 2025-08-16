Régi fényében kapja vissza Pécs a Nemzeti Kaszinót, kezdődik a felújítás - Videó!

Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a minden szabálynak megfelelő jogi eljárás lezárását követően megkezdődik Pécs fényes múltú épületének, a Nemzeti Casinonak - amelyet sokan a Fegyveres Erők Klubjaként ismernek - teljeskörű felújítása, az új tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette az építési területet és a szükséges biztonsági intézkedések betartása, valamint a pécsiek tájékoztatása mellett hozzálát a munkálatokhoz. A most induló beruházás Pécsen 2010 óta az egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztés, amely során a pécsi belváros egyik történelmi épülete újul meg és munkát is biztosít a helyieknek, közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC), s s korábban egy látványos videót is készítettek.



Az MCC megmenti az épületet: a pécsiek találkozóhelye és a tehetségek képzési központja lesz



A több mint 150 éves épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse ezt a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant.

A Mathias Corvinus Collegium azonban zászlajára tűzte, hogy újjáéleszti a történelmi

épületet úgy, hogy megőrzi értékeit. Ezen túlmenően visszaadja régi rangját és új, közösségi funkcióval látja el, amelyet a 21. századi igényeket is kielégítő, átfogó - értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati - rekonstrukció keretében valósít meg.



A felújítást követően az épület ismét a pécsiek és a baranyaiak életének fontos központja lesz: otthont ad rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne vendéglátóegység és könyvtár, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt tízéves kortól egészen az egyetemi diploma

megszerzéséig, sőt azon túl is.







Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul: a telek Mária utcai részén több mint 100 diák számára létesít korszerű kollégiumot. A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között,

ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét.



A lehető legkisebb kellemetlenség a környéken élőknek



A Mathias Corvinus Collegium számára kiemelten fontos, hogy a bontási és építési munkálatok a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a környéken élőknek, az intézményeknek és a vállalkozásoknak.

Ennek érdekében a kivitelező minden előírást maradéktalanul betart, a zajterhelést az előírt határértékek alatt tartja, és további technikai megoldásokkal is törekszik a környezeti terhelés csökkentésére és a biztonság garantálására.



Első körben kerítéssel gondoskodik a munkaterület védett elkerítéséről, illetve az adott munkafázisokhoz biztonságos állványzatokat és védőeszközöket telepít. Mint az ilyen korú épületeknél megszokott, számos váratlan tényező nehezítheti a kivitelezést, de a jelenlegi tervek szerint a munkálatok 2027-ben fejeződhetnek be.



A folyamatos tájékoztatásról egy információs honlap is gondoskodik, amelyet itt érhetnek el: https://pecsinemzeticasino.hu/.



Több mint 300 diák és 125 fős kollégium



A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely jelenleg 31 helyszínen működik. Az általános iskola felső tagozatától a felnőttkorig közcélú, ingyenes programokat kínál, amelyekben több mint 7800 diák vesz részt.

Pécsen jelenleg több mint 250 diák tanul az

MCC különböző programjaiban, számuk a beruházás befejeztével meghaladja majd a 300 főt. Az új épületkomplexumban 125 diák és oktató számára biztosítanak elhelyezést bentlakásos koléégiumban.







