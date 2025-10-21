Jogerősen is elítélték a pécsi plakátrongót - ismét

2025. október 21. kedd 18:30

A harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára helyben hagyta a másodfokú bíróság bűnösséget megállapító ítéletét.

 

A korábban plakátrongálásért már elmarasztalt férfi egy pécsi középiskola udvarán
elhelyezett, kormányzati kommunikációt tartalmazó plakátra írt piros és kék színű
festékszóró spray-vel 2023 augusztusában.

A feliratban azt kifogásolta, hogy közpénzből, oktatási intézmény területén jelentették meg a kormányzat álláspontját népszerűsítő hirdetményt. A rongáló a festékfújásról videófelvételt is készített, majd feljelentette magát a rendőrségen.

 

Az első fokon eljárt Pécsi Járásbíróság - kár hiányában - felmentette a vádlottat a
rongálás vétségének vádja alól, amely ellen az ügyész fellebbezett.

A másodfokon eljárt Pécsi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatva
megállapította a vádlott bűnösségét rongálás vétségében, és őt megrovásban
részesítette.

A bíróságok ellentétes döntését a vádlott és védője sérelmezte, felmentésért
fellebbeztek.

A Pécsi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság a mai napon - egyetértve a másodfokú
bíróság jogi álláspontjával - helyben hagyta a vádlott megrovását. Az ítélet jogerős.

Forrás: Pécsi Fellebbviteli Főügyészség