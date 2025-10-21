Jogerősen is elítélték a pécsi plakátrongót - ismét

A harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára helyben hagyta a másodfokú bíróság bűnösséget megállapító ítéletét.



A korábban plakátrongálásért már elmarasztalt férfi egy pécsi középiskola udvarán

elhelyezett, kormányzati kommunikációt tartalmazó plakátra írt piros és kék színű

festékszóró spray-vel 2023 augusztusában.

A feliratban azt kifogásolta, hogy közpénzből, oktatási intézmény területén jelentették meg a kormányzat álláspontját népszerűsítő hirdetményt. A rongáló a festékfújásról videófelvételt is készített, majd feljelentette magát a rendőrségen.



Az első fokon eljárt Pécsi Járásbíróság - kár hiányában - felmentette a vádlottat a

rongálás vétségének vádja alól, amely ellen az ügyész fellebbezett.



A másodfokon eljárt Pécsi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatva

megállapította a vádlott bűnösségét rongálás vétségében, és őt megrovásban

részesítette.



A bíróságok ellentétes döntését a vádlott és védője sérelmezte, felmentésért

fellebbeztek.



A Pécsi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság a mai napon - egyetértve a másodfokú

bíróság jogi álláspontjával - helyben hagyta a vádlott megrovását. Az ítélet jogerős.