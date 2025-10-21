A veszélyhelyzet meghosszabbításáról döntött az Országgyűlés
2025. október 21. kedd 13:47
Az Országgyűlés kedden felhatalmazta a kormányt, hogy a novemberben lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa. Az erről szóló javaslatot a parlament 127 igen, 56 nem szavazattal fogadta el.
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását október elején, egy rendkívüli ülésen tárgyalta a parlament.
A javaslat indoklásában az olvasható, hogy a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is.
A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét - derül ki a szövegből.
MTI
