Korábban zárnak szerdán a NAV baranyai ügyfélszolgálatai

2025. október 21. kedd 13:13

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatai október 22-én 14 óráig fogadják az ügyfeleket.

 



 

A Baranya vármegyei ügyfélszolgálatok nyitvatartása október 22-én:
Pécs, Rákóczi út 52-56., Szigetvár, Zrínyi tér 1., Siklós, Kossuth tér 15.,Mohács, Széchenyi tér 3., Komló, Városház tér 3.

8:30-14:00

Az ügyfélszolgálatok technikai okok miatt 14 órakor bezárnak.

 

 

 

Forrás: NAV