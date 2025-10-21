Korábban zárnak szerdán a NAV baranyai ügyfélszolgálatai
2025. október 21. kedd 13:13
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatai október 22-én 14 óráig fogadják az ügyfeleket.
A Baranya vármegyei ügyfélszolgálatok nyitvatartása október 22-én:
Pécs, Rákóczi út 52-56., Szigetvár, Zrínyi tér 1., Siklós, Kossuth tér 15.,Mohács, Széchenyi tér 3., Komló, Városház tér 3.
8:30-14:00
Az ügyfélszolgálatok technikai okok miatt 14 órakor bezárnak.
Forrás: NAV
