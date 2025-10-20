Helyi járatú busszal ütközött egy kamion Pécsett
2025. október 20. hétfő 08:30
Összeütközött egy kamion és egy helyi járatú autóbusz hétfőn reggel Pécsett, a Zsolnay és Mohácsi út kereszteződősében.
A balesetben információnk szerint személyi sérülés szerencsére nem történt.
A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a belváros felé vezető oldalon két sávot is lezártak, így óriási torlódás alakult ki a környéken.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A pécsi vásárban néha átok is jár a...
- Helyi járatú busszal ütközött egy...
- Aranybevonatú, személyre szabott...
- Új mentőautókat vásárol az Országos...
- Újabb két drogdílert vontak ki a...
- Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál egy...
- A hó végéig marad a megváltozott...
- Ezen a hétvégén is sok dolguk volt a...
- Német szakmai csoport tett látogatást...
- Elhunyt a mohácsi születésű plébános,...