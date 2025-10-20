Helyi járatú busszal ütközött egy kamion Pécsett

Összeütközött egy kamion és egy helyi járatú autóbusz hétfőn reggel Pécsett, a Zsolnay és Mohácsi út kereszteződősében.

A balesetben információnk szerint személyi sérülés szerencsére nem történt.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a belváros felé vezető oldalon két sávot is lezártak, így óriási torlódás alakult ki a környéken.

