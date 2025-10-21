Orbán Viktor: a Tisza folytatja a baloldali hagyományt

Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt - közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, hogy a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz: progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és most a legújabb "őrület", a nyugdíjak megadóztatása. "Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer. Degresszió, progresszió, agresszió".

Szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják - fogalmazott Orbán Viktor.

Kijelentette: a magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja; ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon; ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük - hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő.