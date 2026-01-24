Balesetet szenvedett egy gyermekhez igyekvő mentőhelikopter
2026. január 24. szombat 10:50
Egy eszméletlen kisfiúhoz riasztott mentőhelikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött Nyírbátorban - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.
A közleményben azt írták, hogy a mentőket pénteken riasztották egy eszméletlen kisfiúhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorba, ahová a legközelebbi mentőegység percek alatt kiért, majd egy mentőtiszti autó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Közölték: a helikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött. Személyi sérülés nem történt.
Mindeközben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, őt stabil állapotban mentőautóval vitték kórházba, így a mentőhelikopterre a kórházba szállítás során már nem volt szükség - olvasható a közleményben.
A rendőrség a baleset körülményeit az érintett hatóságok - Közlekedés Biztonsági Szervezet, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya - bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja - írták.
Képünk illusztráció.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hiába menekült a sztrádán, lecsuktak...
- Balesetet szenvedett egy gyermekhez...
- Folyamatos az ingyenes tűzifa...
- Az Ifjúsági Tüke Díj friss birtokosa,...
- Orbán Viktor szerint az ukránok...
- Újabb tíz százalékkal emelkedett a...
- Dr. Lovász István jegyző kapta az...
- Baranyai kitüntetetteket köszöntöttek...
- Hatvannyolc éve tarolta le a jeges ár...
- Miniszteri oklevelet kapott a Pécsi...