Baranyai kitüntetetteket köszöntöttek a Magyar Kultúra Napja díjátadó gáláján
2026. január 23. péntek 13:14
A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére az idei évben különleges programmal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját: a fővárosban és valamennyi vármegyében megtartották a „Magyar Kultúra Napja Gála és Díjátadó" rendezvényt. Az eseményen Miniszteri Elismerő Oklevéllel köszönték meg mindazok munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a vármegye kulturális életének működtetéséhez és gyarapításához, a helyi és a nemzeti kultúra egészéhez. A baranyai kitüntetetteknek dr. Horváth Zoltán főispán és dr. Őri László vármegyei közgyűlési elnök gratulált a Pécsi Nemzeti Színházban tartott ünnepségen.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon véglegesítette a Himnusz kéziratát. Az Országgyűlés 2022. december 7-én, az esemény 200. évfordulóján döntött arról, hogy a Magyar Kultúra Napja hivatalos állami emléknappá váljon.
Mint az a Baranya vármegyei ünnepségen elhangzott, nyelvünk, szokásaink, gondolkodásmódunk és sajátos kulturális produktumaink mindennél erősebb kötőanyagként szolgálnak nemzetünk tagjai között. A kultúra megőrzésében, gazdagításában különösen nagy jelentősége van a helyi kulturális élet szereplőinek, akik közösségformáló és -megtartó képességükkel, inspiráló tevékenységükkel egy vármegye, város vagy falu mozgatórugóivá válnak.
Az elismerésben részesülteket és a meghívott vendégeket elsőként dr. Horváth Zoltán főispán köszöntötte.
Mint elmondta, Baranya vármegye különösen gazdag kulturális értékekben, a villányi borvidék szüreti hagyományai, a pécsváradi leányvásár, a geresdlaki gőzgombócfesztivál, az Ormánság festett kazettái vagy Pécs városában a Zsolnay Negyed kreatív energiái mind azt mutatják, ebben a térségben a kultúra nem külön világ, hanem mindennapjaink része. A kormányhivatal vezetője hozzátette: ma azokat köszöntjük, akik hittel, szertettel, elhivatottsággal gondoskodnak arról, hogy a kultúra közösségformáló ereje szervezze hétköznapjainkat.
Dr. Őri László szintén arról beszélt, hogy mindannyiunk számára fontos, hogy a magyar kultúra élő valóság legyen. Kiemelte, hogy valamennyiünknek felelőssége van abban, hogy megőrizzük és ápoljuk azt a keresztény, nemzeti kultúrát, amelyet őseink megalapoztak, és amelynek összetartó ereje, mindennél erősebb köteléket jelent.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter videóüzenetben köszöntette a jelenlévőket, a helyi kultúra képviselőit, akik közül közel negyvenen személyesen vették át a Miniszteri Elismerő Oklevelet. A kitüntetésben részesültek a kultúra számos területét képviselték: fotóművészek, táncegyüttes-vezetők, művelődési intézmények vezetői, népi iparművészek, költők, zenészek egyaránt voltak közöttük. A Magyar Kultúra Napja Baranya Vármegyei Gála és Díjátadó ünnepségének a Pécsi Nemzeti Színház adott otthont, amelynek kiváló művészei zenei produkciókkal köszöntötték a jelenlévőket.
Baranya vármegyében a Magyar Kultúra Napján miniszteri elismerésben részesültek:
Acél Róbert
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának főlevéltárosa
Agócsiné Császár Éva
a szászvári Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti pedagógusa, Máza alpolgármestere a helyi hagyományőrző és nemzetiségi programok főszervezője
Aranyos László
a Komlói Kaptár Művelődési Központ intézményvezetője
Baumholczer Jenőné
a kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesület elnöke
Bock-Báthori Emese
a Villányi Művelődési Ház intézményvezetője
Bohár Ervin
a siklósi Várunkért és Városunkért Egyesület társelnöke, az Apró Paták Lovassport Egyesület és a nagyharsányi Victorem Hagyományőrző Egyesület alapítója
Dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea
etnográfus, történész, muzeológus és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója
Fuchs Diána
zongoraművész, a komlói ClassiKo Komolyzenei Fesztivál művészeti vezetője
Füzes Kata
az Orfűi Malmok vezetője
Gálber Attila
a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház művészeti vezetője, koreográfus
Gulyás Katalin
a Pécsi Nemzeti Színház nézőtéri felügyelője
Hahner Róbert
a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós zenetanára, a Székelyszabari Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Halmai Tamás
József Attila-díjas költő, író
Herbelyné Baron Mária
a Nagykozári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Illés Richárd
a Mohácsi Német Önkormányzat alelnöke, a Mohácsi Dunamenti Halfesztivál főszervezője
Jaksics György
mohácsi busókellék-készítő, fafaragó, a Mohácsi Horvát Önkormányzat korábbi elnöke
Kárpátiné Kovács Zita
a pécsváradi Kárpáti Érték Közösség Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke
Kesselyák Gergely
Liszt Ferenc-díjas Érdemes művész, a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere
Korbuly István
a Komlói Kaptár Művelődési Központ művelődésszervezője
Kováts-Ömböli Éva
a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Vármegyei Igazgatóság térségi koordinátora
Kurucz Ildikó
a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya vármegyei igazgatója
Löfflerné Tarr Ágnes
a Drávaszabolcs Környéki Református Gondozó Egyházközség presbitere és gondnoka, nyugdíjas tanár, gyógypedagógus
Mánfai György
pécsi fotóművész
Mészárosné Sík Zsófia
a pécsi Csorba Győző Könyvtár főosztályvezetője
Michelisz Ferenc
a sombereki Művelődési ház nyugalmazott igazgatója
Pavlovics Attila
a Pécsi Kulturális Központ korábbi igazgatója, jelenlegi közművelődési csoportvezetője
Pólya Krisztina
a Majsi Német Önkormányzat elnöke
Poór Gabriella
a hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ igazgatója
Puskás Róbert Antal
a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendjének pécsi tartományfőnöke
Puskásné Horváth Éva
a mozsgói Kazaliczky Antal Közösségi Tér közművelődési szakembere
Rákos Ildikó
komlói fotográfus
Rosta Endre
Prima-díjas népi iparművész, a mohácsi Busóudvar vezetője
Sárosácz Mihály
a szemelyi Horvát Önkormányzat elnöke, a Baranya Néptáncegyüttes elnöke
Steinerbrunner Győzőné
a Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője
Szabó Sándor
a Mecsek Táncegyüttes korábbi vezetője
Szamos-Koszta Krisztina
a Komlói Kaptár Művelődési Központ művelődésszervezője, a helyi gyermekprogramok felelőse
Trubics Zorán
pécsi rendezvényszervező
Várbíró Tamás
a Pécsi Egyházmegye orgonistája
Varga Géza
a kővágószőlősi Zsongorkő Baráti kör elnöke
Vikár Csaba
a Pécsi Kulturális Központ igazgatója
Vucseta László
a Vasasi Bányász Fúvószenekar vezető karnagya, a pécsi Szent Mór Iskolaközpont és a Barcsi Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára
A díjazottaknak szeretettel gratulálunk!
Forrás: Baranya Vármegyei Kormányhivatal
