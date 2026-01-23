Letért az útról és felborult egy autó Baranyában
2026. január 23. péntek 09:15
Lesodródott az úttestről és a tetejére borult egy személyautó a 6601-es úton, a Baranya vármegyei Husztót közelében pénteken reggel.
A járműben ketten utaztak, mindketten ki tudtak szállni.
A sásdi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél.
A helyszínen vannak a mentők is.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hatalmas pusztítást végeztek a lángok...
- Letért az útról és felborult egy autó...
- Baranyai kitüntetetteket köszöntöttek...
- Munkagép csúszott egy elakadt...
- Orbán Viktor úgy véli,...
- Ismét változott a pécsi IC-k...
- KSH: átlépte a 750 ezret a magyarok...
- Változik a menetrend Baranyában,...
- Néhány baranyai települést, megállót...
- Kórtermek újultak meg a PTE hallgatói...