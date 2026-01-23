Letért az útról és felborult egy autó Baranyában

Lesodródott az úttestről és a tetejére borult egy személyautó a 6601-es úton, a Baranya vármegyei Husztót közelében pénteken reggel.

A járműben ketten utaztak, mindketten ki tudtak szállni.

A sásdi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél.

A helyszínen vannak a mentők is.