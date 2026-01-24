Folyamatos az ingyenes tűzifa biztosítása az érintett településeknek

Az operatív törzs szervezésében folyamatos a tűzifa biztosítása az érintett településeknek - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Dukai Miklós emlékeztetett: kormánydöntés született arról, hogy szükség esetén az önkormányzatokon keresztül újabb ingyenes tüzelőanyaggal segítik az arra rászorulókat.

Az elmúlt napokban eddig 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek a rendkívüli időjárás miatt elfogyott a tüzelőjük - mondta.

Az államtitkár közölte: kérik, hogy azok az önkormányzatok, amelyek az egyedi adatszolgáltatás keretében a KTM-hez előzetesen benyújtották igényüket, a további egyeztetés és a mielőbbi kiszolgálás érdekében vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes erdőgazdaságokkal.

Az önkormányzatok feladata mielőbb eljuttatni a központilag biztosított tűzifát a rászorulókhoz - mutatott rá.

Dukai Miklós hozzátette: amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, az állam további tűzifát biztosít.

