Folyamatos az ingyenes tűzifa biztosítása az érintett településeknek
2026. január 24. szombat 07:12
Az operatív törzs szervezésében folyamatos a tűzifa biztosítása az érintett településeknek - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Dukai Miklós emlékeztetett: kormánydöntés született arról, hogy szükség esetén az önkormányzatokon keresztül újabb ingyenes tüzelőanyaggal segítik az arra rászorulókat.
Az elmúlt napokban eddig 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek a rendkívüli időjárás miatt elfogyott a tüzelőjük - mondta.
Az államtitkár közölte: kérik, hogy azok az önkormányzatok, amelyek az egyedi adatszolgáltatás keretében a KTM-hez előzetesen benyújtották igényüket, a további egyeztetés és a mielőbbi kiszolgálás érdekében vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes erdőgazdaságokkal.
Az önkormányzatok feladata mielőbb eljuttatni a központilag biztosított tűzifát a rászorulókhoz - mutatott rá.
Dukai Miklós hozzátette: amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, az állam további tűzifát biztosít.
MTI
