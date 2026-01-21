Másfél hónapja eltűnt fiút keresnek a szigetvári rendőrök

A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Patai Zoltán ügyében.

A 16 éves fiú 2025. december 1-jén engedély nélkül távozott a dabasi lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A fiú körülbelül 160 cm magas, barna hajú, barna szemű, bal karján egy magyar kártya tetoválás található.

A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!