Másfél hónapja eltűnt fiút keresnek a szigetvári rendőrök
2026. január 21. szerda 15:56
A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Patai Zoltán ügyében.
A 16 éves fiú 2025. december 1-jén engedély nélkül távozott a dabasi lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A fiú körülbelül 160 cm magas, barna hajú, barna szemű, bal karján egy magyar kártya tetoválás található.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
