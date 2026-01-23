Lassan megszűnnek a fagyok, itt az enyhülés

Éjjel az ország északkeleti harmadán valószínű csapadék: eső, ónos eső, valamint az északi határ mentén hajnalig havazás várható.

Szombaton a déli órákig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, zömmel eső, de este a nyugati határvidéken néhol ónos eső is eshet.

Reggelig csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleties szél, holnap a déli, délkeleti szelet már a Dél-Alföldön is kísérhetik élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet zömmel -2 és +1 fok között valószínű, de nyugaton hidegebb lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.