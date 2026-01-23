Frontálisan ütközött két autó Pécsett, lezárták az utat

2026. január 23. péntek 14:44

Frontálisan ütközött két személygépkocsi majd árokba sodródtak Pécsen, a Hársfa úton pénteken délután.

 

 

Az autókban összesen négyen utaztak.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Forrás: Katasztrófavédelem