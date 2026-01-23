Frontálisan ütközött két autó Pécsett, lezárták az utat
2026. január 23. péntek 14:44
Frontálisan ütközött két személygépkocsi majd árokba sodródtak Pécsen, a Hársfa úton pénteken délután.
Az autókban összesen négyen utaztak.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
