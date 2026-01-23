Ismét változott a pécsi IC-k közlekedési rendje

A Keleti pályaudvaron zajló munkálatok miatt január 23-tól a Mecsek IC-k Kelenföld helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, közölte a MÁV.

Kivétel ez alól munkanapokon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.