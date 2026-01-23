Ismét változott a pécsi IC-k közlekedési rendje
2026. január 23. péntek 09:33
A Keleti pályaudvaron zajló munkálatok miatt január 23-tól a Mecsek IC-k Kelenföld helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, közölte a MÁV.
Kivétel ez alól munkanapokon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.
Forrás: MÁV
