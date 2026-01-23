Hatalmas pusztítást végeztek a lángok egy baranyai sorházban
2026. január 23. péntek 12:11
Háromlakásos sorház gyulladt ki tegnap este Csertőn, a Szabadság utcában.
Az egyik ingatlan teljes terjedelmében égett, a középsőnek a tetőszerkezete lángolt, a harmadikra viszont nem terjedtek át a lángok.
A tűzesethez Szigetvárról, Sellyéről és Kaposvárról is riasztottak hivatásos egységeket, a tűzoltók vízsugarakkal körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Két gázpalackot is kivittek az épületből, ezeket nem érte hőhatás.
Az ingatlanokban összesen tizennégyen tartózkodtak a tűz keletkezésekor, mindannyian sértetlenül elhagyták az otthonukat. A tűzzel érintett lakásokban élőknek az önkormányzat biztosított lakhatást.
Forrás: Katasztrófavédelem
