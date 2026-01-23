Orbán Viktor úgy véli, atombomba-jellegű mellberúgást kaptak a rendkívüli EU-csúcson

Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők ülése után pénteken Brüsszelben.



"Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni", ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent - ismertette a részleteket a kormányfő.



Orbán Viktor közölte: az ukrán igény az, hogy az unió adjon a következő tíz évben 800 milliárd dollárt és ezen túl még egy 700 milliárdos hadi kiadásra is szükség lesz.

"Mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt", hogy azt hittük eddig, az unió majd próbál esetleg kifarolni vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. "Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet" - fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte, a parlamenti választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. Hiszen - mint közölte - az említett dokumentum leírja, hogy 2027-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nem csak 800 milliárdról beszél, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is, és Magyarország ezt ellenzi - szögezte le.

"Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba" - fogalmazott Orbán Viktor, majd aláhúzta: azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. Ezen dolgoznak - hívta fel a figyelmet.

Mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az unióba, ellenezzük az ukránok tagságát. A Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is - fogalmazott.

Közölte, az Európai Bizottság az új uniós költségvetésből rengeteg pénzt adna Ukrajnának, azaz nem külön hitelfelvétellel, hanem az unió költségvetéséből oldanák meg Ukrajna pénzügyi támogatását. "Mi ezt szeretnénk megakadályozni. Mi nemzeti kormányt akarunk Magyarországon, amely nem fogja támogatni Ukrajnának a csatlakozását, és nem támogat olyan költségvetést sem, ami a pénzt Ukrajnába akarja küldeni" - húzta alá.

A davosi Világgazdasági Fórumon létrehozott Béketanáccsal kapcsolatos kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta, a Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj meg van a világban, és valakinek békét kellene teremtenie. "Itt az okoz zavart, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amit a béketeremtés érdekében hoztak létre" - fogalmazott.

Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak - hívta fel a figyelmet a kormányfő, majd úgy fogalmazott: "ketten voltunk csak Európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél". Szavai szerint senki sem tudja garantálni, hogy ez sikeres lesz, de az amerikaiak nagy lendülettel vágtak bele, és "úgy érezzük, hogy ebből kijöhet valami". Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad - tette hozzá.

Közölte, ha csak Gázáról szólna a Béketanács, akkor az Európai Unió szinte minden országának ott lenne a helye. De az amerikaiak úgy készítették ezt a dokumentumot, "a mi jóváhagyásunkkal is", hogy ezen túlmegy: első feladat konszolidálni Gázát, második feladat békét csinálni Ukrajnában, aztán majd jön a többi is - mondta. "Szerintünk ez jó megközelítés" - tette hozzá a kormányfő.



Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten.

"Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről" - fogalmazott a miniszterelnök, majd úgy folytatta: "ez ott van az amerikaiak jegyzetei között, és ott van a mi munkafüzetünkben is. Lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk".

Az EU és az Egyesült Államok kapcsolatával összefüggésben azt monda: az önállósághoz erő kell, és ez ma nem áll rendelkezésre. Tehát Európa egy olyan kontinens, amely ma nem tudja magát katonailag megvédeni. Egy olyan kontinens, amelynek a versenyképessége csökken. Egy olyan kontinens, amelyet kívülről beözönlő, más civilizációból érkező emberek destabilizálnak és nem tud úrrá lenni ezen a helyzeten. Európa nincs abban a helyzetben, hogy biztonságban elgondolhassa a saját jövőjét az amerikai együttműködés nélkül - tette hozzá.

"A józan ész együttműködés felé tol bennünket is, meg az amerikaiakat is" - fogalmazott.



A Grönlandról folytatott vitával kapcsolatban elmondta, a kérdés "gyorsan nyugvópontra jutott", hiszen megállapodás született arról, hogy vámok nem lesznek, katonai beavatkozás sem lesz, és mindenki a konfliktus csökkentésében érdekelt. Tehát a tüzet oltani próbálják, nem pedig hevíteni - közölte.

Azzal kapcsolatban, hogy Tisza Párt csütörtökön távol maradt az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök elleni, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tartott bizalmatlansági szavazástól, Orbán Viktor azt mondta: én a régi iskolához tartozom.

Tehát ha van egy ügy, akkor bút vagy bát mondani kell. Ha sunnyogsz, csak ráfázol. Én ezt gondolom. Van egy ügy, egy bizalmatlansági indítvány és vagy kiállsz valaki mellett, vagy azt mondod, hogy most már menjen innen, mert olyan hibákat vétett, hogy nem méltó arra, hogy élvezze a bizalmunkat. A sunnyogás "agyas dolognak tűnik, de én azt tanultam a politikában, hogy az nem vezet jóra" - tette hozzá Orbán Viktor.