Miniszteri oklevelet kapott a Pécsi Nemzeti Színház nézőtéri felügyelője

Gulyás Katalin 2008 óta a Pécsi Nemzeti Színház hűséges munkatársa. A nézők is jól ismerik már, hiszen 18 éve nézőtéri felügyelőként dolgozik a színházban. Kedves mosolya és segítőkészsége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a színházba érkezők már az előadás előtt megélhessék a színházi varázst, és érezzék: színházba jönni felemelő érzés.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át január 22-én, a Pécsi Nemzeti Színházban megrendezett Magyar Kultúra Napja Baranya Vármegyei Gála és Díjátadó eseményen.

A Miniszeri Elismerő Oklevél adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki vagy amely a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, gazdasági társaságnál, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.