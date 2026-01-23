Munkagép csúszott egy elakadt autóbuszba Baranyában

2026. január 23. péntek 07:39

A Villány-Újpetre összekötő úton, Villány belterületén az 1-es km-nél két autóbusz akadt el egymás mellett az úttesten, amikor egy munkagép érkezett és lassú tempóval belecsúszott az egyik álló buszba.

 

 

Az utat teljes szélességében lezárták.

 


Forrás: Útinform