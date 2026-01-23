Fórumra hívta a fiatal felnőtteket Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora

Jó hangulatú, ám mélységi tartalmakat feltáró beszélgetések, könnyed hangvétel és valódi lelki mélységek jellemezték január 22-én Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban megtartott találkozót, mellyel a főpásztor célja, hogy hit-, élet- és egyházi közösség megtalálásában és építésében segítse a résztvevőket.

Néhány tucat lelkes fiatal felnőtt, akik napjaink online felszínességében éheznek a személyes találkozásokra; egy hiteles pap, aki fáradhatatlanul munkálkodik a családokért és a közösségekért; a Szentírás életet adó szavai; közös imádság a Taizé-i lelkiség magával ragadó módján - talán ez lehet a Fiatal felnőttek Fórumának receptje.

A fórum alkalmain keresztül a pécsi főpásztor azokat a fiatal felnőtteket szólítja meg, akiknek az élethelyzete speciális: még nem alapítottak családot, ezért napjaink digitális világában éheznek a valódi, személyes és értékteremtő emberi találkozásokra, kapcsolatokra és közösségekre.

„Olyan rátermett, okos és életigenlő felnőttek ők, akiknek rendkívül értékes az élete és rendkívüli értékes üzenetet bízott rájuk az Isten, de az emberi élet megértése, kibontakoztatása és elfogadása csak közösségben lehetséges. Ezért kell élő közösségre és nem virtuális, hanem valódi személyes kapcsolatokra találniuk, ahol megszülethet bennük egy érzés, egy gondolat, amivel gazdagíthatják és elmélyíthetik a haladásukat életútjukon" - fogalmazott Felföldi László püspök a találkozót követően.

Ezt szem előtt tartva Bartimeus, a vak koldus szentírási példájából kiindulva a résztvevők az emberi érzékelés - a látás és hallás - spirituális jelentőségéről beszélgettek. A főpásztor kiemelte: látásmódunk nemcsak a mindennapi kapcsolataink minőségét tükrözi, hanem Istenre való nyitottságunkat, istenkapcsolatunkat is meghatározza.

A résztvevőket az a kérdés is foglalkoztatta, hogyan ismerhető fel Isten hangja személyes életünkben a mai világ Istentől elfordult zajában. A püspök az ószövetségi Sámuel próféta Istennek adott válaszát hívta segítségül: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3,9) - rávilágítva, hogy a lelki csend, a figyelem és a nyitottság a kulcs a párbeszédhez.

A beszélgetés során kimeríthetetlen forrásnak bizonyult a női és férfi identitás megélésének kérdése, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetőségek és korlátok vizsgálata mind a magánéletben, mind az Egyházi közösségein belül. A résztvevők válaszokat kerestek arra, hogyan élhetik meg saját szerepeiket és küldetésüket az Egyház keretei között.

Felföldi László pécsi megyéspüspök 2025 novemberében kezdeményezte a 25-45 éves, családot még nem alapított fiatal felnőtteket megszólító találkozók megtartását a Pécsi Egyházmegye két nagyvárosában. A Fiatal Felnőttek Fórumát, röviden FFF-et Szekszárdon és Pécsen rendezik meg az első évadban 3-3 alkalommal.

Az első évad tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy a megszólítottak körében van igény a találkozók folytatására. Így a főpásztor szándéka szerint az idén 5. évadba lépett férfitalálkozók mintájára a Fiatal Felnőttek Fóruma sem ér véget tavasszal, a következő évadban biztosan várható a folytatás.