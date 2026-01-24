Hiába menekült a sztrádán, lecsuktak egy drogdílert Pécsett

A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2025. november 18-án, a korábban már gyanúsítottként kihallgatott nő egy társával együtt egy Audi A8 típusú személygépkocsival indultak el azért, hogy találkozzanak a gyanúsított férfival, aki a nő testvére, valamint a nő élettársával, akik egy Mercedes típusú személygépkocsival közlekedtek.

A négy személy 2025. november 19. napján a hajnali órákban, a két gépjárművel közlekedve észlelte, hogy az 578 főúton lévő egyik körforgalomnál rendőri ellenőrzés várható.

Mivel a rendőri ellenőrzés alól ki akarták vonni magukat, járműveikkel megfordulva, nagy sebességgel menekülni kezdtek, melynek során a nő a gépjárműből kidobta fekete színű pulóverét, melynek zsebeiben több, mint 300 gramm tömegű, több zacskóba csomagolt, fehér színű kristály volt, melyet a nyomozó hatóság tagjai később megtaláltak.

A négy személy a két gépkocsival Horvátországba menekült, ahol egy benzinkútnál megálltak, a Mercedesből átszálltak az Audi A8 autóba, majd később személyi sérüléssel járó balesetet szenvedtek.



A fentiek miatt 2025. november 20-án hallgatták ki a fenti személyeket.

A gyanúsított büntetett előéletű, kábítószeres bűncselekmények miatt többször állt bíróság előtt.

A jelen eljárásban terhére rótt bűncselekményt a törvény öttől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.

A gyanúsított bűnügyi felügyeletét a Pécsi Járásbíróság 2025. november 21. napján rendelte el egy meghatározott ingatlanra akként, hogy azt a gyanúsított engedély nélkül nem hagyhatja el, azonban a gyanúsított a tilalom ellenére azt többször is elhagyta, sorozatosan megszegve a bűnügyi felügyelet szabályait, ezért a nyomozó hatóság őrizetbe vette, és a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vették a bíróság végzését, így a határozat végleges.