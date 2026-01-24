Orbán Viktor szerint az ukránok beavatkoznak a választásokba
2026. január 24. szombat 10:49
Az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.
"Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet" - fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte: Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. "És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond."
"Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják" - hangsúlyozta Orbán Viktor.
"Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!" - írta a miniszterelnök.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hiába menekült a sztrádán, lecsuktak...
- Balesetet szenvedett egy gyermekhez...
- Folyamatos az ingyenes tűzifa...
- Az Ifjúsági Tüke Díj friss birtokosa,...
- Orbán Viktor szerint az ukránok...
- Újabb tíz százalékkal emelkedett a...
- Dr. Lovász István jegyző kapta az...
- Baranyai kitüntetetteket köszöntöttek...
- Hatvannyolc éve tarolta le a jeges ár...
- Miniszteri oklevelet kapott a Pécsi...