Orbán Viktor szerint az ukránok beavatkoznak a választásokba

Az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

"Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet" - fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. "És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond."

"Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják" - hangsúlyozta Orbán Viktor.

"Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!" - írta a miniszterelnök.