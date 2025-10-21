Gyalogosgázolás szemtanúit keresik a pécsi rendőrök
2025. október 21. kedd 11:00
A rendőrség egy pécsi baleset szemtanúit keresi.
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása miatt.
Október 14-én 17 óra 4 perckor Pécsett, az Alsómalom utcában egy nő gyalogosként akart átmenni a 6 sávos úttesten szabálytalanul, amikor egy, a Siklósi út felől a Rákóczi út irányába közlekedő motoros megpróbálta őt kikerülni, azonban elsodorta, és mindketten elestek.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gyalogosgázolás szemtanúit keresik a...
- Pénzmosás miatt emeltek vádat két nő...
- Helyi járatú busszal ütközött egy...
- Még dolgoznak a tűzoltók...
- Elhallgatott történelem: a korabeli...
- Ellenőrzési akciósorozat indít a NAV...
- A hó végéig marad a megváltozott...
- Kelenföldre érkeznek, s onnan is...
- Titkos szavazáson döntött a PTE...
- Bent égett a lángoló házában egy...