Rengeteg drogot találtak egy férfi autójában a pécsi rendőrök

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy férfi letartóztatását kábítószer-kereskedelem bűntettének alapos gyanúja miatt egy hónapra.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított által vezetett személygépkocsit a Pécsi Rendőrkapitányság járőrei ellenőrzés alá vonták.

A járműben a kutatás során a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt, kábítószergyanús anyagmaradványokat, a csomagtérben talált újszerű mosógép műanyag fedelének eltávolítása után több, mint 2 kg kábítószergyanús, zöld növényi törmeléket, és két pécsi társasházi lakásban tartott házkutatás során mobiltelefonokat, bankkártyát, több, mint 3 millió forint készpénzt, valamint egy személygépkocsit is lefoglaltak. A gyanúsítottnál alkalmazott gyorsteszt több kábítószerfajtára is pozitív értéket mutatott.

Figyelemmel a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményre, alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, vagy folytatná az eljárás tárgyát képező bűncselekmény elkövetését. Mindezekre tekintettel elrendelte a bíróság a letartóztatását.

A bíróság határozatát az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vették, így az végleges.