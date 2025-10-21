Melegszik az idő, akár már húsz fok is lehet szerdán!
2025. október 21. kedd 19:30
Szerdán a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Ma elszórtan, majd szerdán már csak néhol fordulhat elő eső, záporeső. A déli, délkeleti szelet napközben többfelé élénk, szerdán északnyugaton, nyugaton olykor erős lökések is kísérik. Északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.
MTI
