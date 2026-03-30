Pótlóbuszok járnak ma estétől a pécsi fővonal egy szakaszán
2026. március 30. hétfő 08:32
Az egy évtizede nem tapasztalt keménységű tél több helyen megrongálta a vasúti pályát: Simontornya térségében, a Sió-hídon is eltört egy sínszakasz a tartós fagy hatására. Ennek végleges javítására most, a tavasz beköszöntével van lehetőség, így március 30-án estétől április 2-ig ezen a szakaszon síncserét végeznek a MÁV-csoport szakemberei. A pályakarbantartás miatt módosul a menetrend a pécsi fővonalon: hétfő estétől csütörtök hajnalig pótlóbuszok szállítják az InterCityk utasait Sárbogárd és Pincehely, az S40-es, G40-es vonatok helyett pedig Simontornya és Pincehely között, közölte a MÁV.
Menetrendi változások:
Március 30-án, 21:15-től április 2-án hajnali 4:30-ig a pécsi fővonalon Sárbogárd, Simontornya és Pincehely közötti szakaszon pótlóbusszal lehet utazni:
InterCityk:
A Budapest és Pécs közötti Mecsek InterCityk helyett Sárbogárd és Pincehely között pótlóbusz szállítja az utasokat.
Pécs felé az InterCityk egységesen Kelenföldről indulnak Sárbogárdra, de a megszokotthoz képest 30 perccel korábban, páratlan óra:42 perckor. A pótlóbuszos átszállás után, Pincehelytől Pécsig a vonatok a megszokott menetrend szerint közlekednek.
Budapest felé a vonatok megszokott időben indulnak Pécsről, de a pótlóbuszos átszállás miatt Budapestre 30 perccel később érkeznek. A vonatok egységesen Kelenföldig közlekednek, a Déli pályaudvart nem érintik.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tragikus balesetben meghalt egy autó...
- Megtépázta Baranyát a szél, sorra...
- Állatvédők: ne ajándékozzunk élő...
- A Dunántúlon dőlt meg vasárnap az...
- Pótlóbuszok járnak ma estétől a pécsi...
- Passió Máriagyűdön: a megyéspüspök és...
- Nyolc határsértőt tartóztattak fel...
- Idős pécsi házaspár életét mentette...
- Pécsett is elérhető a sajátsejtes...
- Terjed, hogy Gyurcsány pécsi...