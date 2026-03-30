Pótlóbuszok járnak ma estétől a pécsi fővonal egy szakaszán

Az egy évtizede nem tapasztalt keménységű tél több helyen megrongálta a vasúti pályát: Simontornya térségében, a Sió-hídon is eltört egy sínszakasz a tartós fagy hatására. Ennek végleges javítására most, a tavasz beköszöntével van lehetőség, így március 30-án estétől április 2-ig ezen a szakaszon síncserét végeznek a MÁV-csoport szakemberei. A pályakarbantartás miatt módosul a menetrend a pécsi fővonalon: hétfő estétől csütörtök hajnalig pótlóbuszok szállítják az InterCityk utasait Sárbogárd és Pincehely, az S40-es, G40-es vonatok helyett pedig Simontornya és Pincehely között, közölte a MÁV.

Menetrendi változások:

Március 30-án, 21:15-től április 2-án hajnali 4:30-ig a pécsi fővonalon Sárbogárd, Simontornya és Pincehely közötti szakaszon pótlóbusszal lehet utazni:



InterCityk:

A Budapest és Pécs közötti Mecsek InterCityk helyett Sárbogárd és Pincehely között pótlóbusz szállítja az utasokat.



Pécs felé az InterCityk egységesen Kelenföldről indulnak Sárbogárdra, de a megszokotthoz képest 30 perccel korábban, páratlan óra:42 perckor. A pótlóbuszos átszállás után, Pincehelytől Pécsig a vonatok a megszokott menetrend szerint közlekednek.



Budapest felé a vonatok megszokott időben indulnak Pécsről, de a pótlóbuszos átszállás miatt Budapestre 30 perccel később érkeznek. A vonatok egységesen Kelenföldig közlekednek, a Déli pályaudvart nem érintik.

