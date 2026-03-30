Nyolc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. március 30. hétfő 07:42
Nyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint vasárnap hat jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében kettő határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten a rendőrök az ország területén 11 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
A megelőző héten - március 16-tól 22-ig - a feltartóztatottak száma 40 volt.
Az elmúlt héten az ország területén kettő határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
